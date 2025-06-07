Лещев вошел в штаб «Сибири». Экс-тренер СКА будет ассистентом Епанчинцева

Альберт Лещев вошел в штаб «Сибири».

Бывший тренер СКА будет помогать Вадиму Епанчинцеву . Он назначен на должность ассистента главного тренера.

«Тренерский штаб «Сибири » сформирован! ⚡️

Главный тренер – Вадим Епанчинцев;

Ассистент главного тренера – Ярослав Люзенков;

Ассистент главного тренера – Альберт Лещев ;

Тренер вратарей – Егор Подомацкий ;

Тренер по физической подготовке – Алексей Войтюк;

Видеотренер – Игнат Савенок;

Видеотренер – Никита Капкайкин.

К команде присоединился опытный специалист Альберт Лещев, который займет позицию ассистента главного тренера», – говорится в сообщении пресс-службы новосибирцев.