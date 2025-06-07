Лещев вошел в штаб «Сибири». Экс-тренер СКА будет ассистентом Епанчинцева
Альберт Лещев вошел в штаб «Сибири».
Бывший тренер СКА будет помогать Вадиму Епанчинцеву. Он назначен на должность ассистента главного тренера.
«Тренерский штаб «Сибири» сформирован! ⚡️
Главный тренер – Вадим Епанчинцев;
Ассистент главного тренера – Ярослав Люзенков;
Ассистент главного тренера – Альберт Лещев;
Тренер вратарей – Егор Подомацкий;
Тренер по физической подготовке – Алексей Войтюк;
Видеотренер – Игнат Савенок;
Видеотренер – Никита Капкайкин.
К команде присоединился опытный специалист Альберт Лещев, который займет позицию ассистента главного тренера», – говорится в сообщении пресс-службы новосибирцев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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