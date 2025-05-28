Сошников подпишет контракт с «Сибирью» на 2 года, зарплата – 45 млн рублей за сезон (Артур Хайруллин)
Никита Сошников перейдет в «Сибирь» из «Адмирала».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Форвард подпишет контракт на 2 сезона с зарплатой 45 млн рублей в год.
В прошедшем сезоне 31-летний нападающий провел 57 матчей в составе «Адмирала» в регулярном чемпионате и набрал 41 (22+19) очко. В плей-офф на счету Сошникова 5 (3+2) баллов в 5 играх против «Трактора».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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