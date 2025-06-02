Сошников перешел в «Сибирь», подписав контракт на 2 года
Никита Сошников перешел в «Сибирь», подписав контракт на 2 года.
В минувшем сезоне 31-летний нападающий провел 57 матчей за «Адмирал» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 41 (22+19) очко.
В плей-офф на счету Сошникова 5 (3+2) баллов в 5 играх против «Трактора».
Сообщалось, что его зарплата в новосибирском клубе составит 45 миллионов рублей за сезон.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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