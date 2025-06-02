Никита Сошников перешел в «Сибирь», подписав контракт на 2 года.

В минувшем сезоне 31-летний нападающий провел 57 матчей за «Адмирал » в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 41 (22+19) очко.

В плей-офф на счету Сошникова 5 (3+2) баллов в 5 играх против «Трактора».

Сообщалось , что его зарплата в новосибирском клубе составит 45 миллионов рублей за сезон.