Рыбин о Маршанде во «Флориде»: «Сделка, которая приближает клуб к Кубку Стэнли. У Брэда отличная статистика. Не стоит забывать и про лидерские качества, способность залезть под кожу»

Максим Рыбин высказался об игре Брэда Маршанда в плей-офф НХЛ.

Форвард играет за «Флориду» в финале Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (2-1 в серии). Он набрал 18 (8+10) очков в 20 играх текущего плей-офф.

Маршанд перешел в «Пантерс» по ходу сезона-2024/25.

«Шайба Маршанда в овертайме второго матча пока самая важная во всей серии: забрать гостевой матч таким образом – огромный процент успеха в серии. Помимо этого, у него отличная статистика. 18 очков в 20 матчах – хороший результат для возрастного игрока.

Еще не стоит забывать про лидерские качества в раздевалке, которые мы не видим, и способность Брэда залезть под кожу, думаю, в важный момент это выйдет на первый план.

Отличная сделка, которая очень приближает «Флориду» к кубку», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.