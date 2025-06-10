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  • Воробьев о Маршанде: «Для «Флориды» фантастическое усиление. Он лидер, лезет под кожу сопернику, забивает, отдает, как ветеран знает, что делать»
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Воробьев о Маршанде: «Для «Флориды» фантастическое усиление. Он лидер, лезет под кожу сопернику, забивает, отдает, как ветеран знает, что делать»

Илья Воробьев назвал Брэда Маршанда «фантастическим приобретением» для «Флориды».

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» (6:1) в 3-м матче финала Кубка Стэнли и ведут 2-1 в серии. На счету 37-летнего Маршанда 18 (8+10) очков в 20 матчах текущего плей-офф. 

«Если [игроки «Эдмонтона»] Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль подросли, то у «Флориды» добавился человек, который лидер во всем – от противности действий по отношению к сопернику до голов.

Маршанд очень талантливый игрок. Кроме того, что он делает все для команды, он еще и игрок с большой буквы, и как ветеран знает, что делать. 

Он и под кожу лезет, и забивает, и отдает. Еще раз скажу, что это фантастическое приобретение, оно на много-много процентов усилило «Флориду». 

Следующий матч будет решающим, станет понятно, как на это отреагирует «Эдмонтон». Если «Флорида» будет доминировать и выиграет этот матч, то, скорее всего, это будет приговором», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России Илья Воробьев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
logoЭдмонтон
ТАСС
logoЛеон Драйзайтль
logoКоннор Макдэвид
logoИлья Воробьев
logoНХЛ
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