Патрис Бержерон: «Маршанд идеально подходит «Флориде». Меня спрашивают, болею я за «Ойлерс» или «Пантерс». Ответ всегда один: я болею за Брэда»

Патрис Бержерон рассказал, что болеет на Брэда Маршанда в финале Кубка Стэнли.

Хоккеисты ранее вместе играли за «Бостон».

Брэд Маршанд играет за «Флориду» в финале Кубка Стэнли против «Эдмонтона » (2-1 в серии). Он набрал 18 (8+10) очков в 20 играх текущего плей-офф.

«Немного странно видеть его в красной форме «Флориды», а не в черно-золотой форме «Брюинс». В остальном он тот же конкурентоспособный игрок, который делает разницу, с которым я играл много лет. Это потрясающе, и мне это нравится.

Удивлен ли я тем, насколько он продуктивен, насколько большое влияние он оказывает в этом плей-офф? Нисколько. Ни на минуту. Этот парень – один из самых трудолюбивых парней, которых вы когда-либо найдете. Он очень конкурентоспособный.

Когда люди начинают сомневаться в нем, он только расцветает от этого. Вы видите это прямо сейчас. Скажите ему, что он не может чего-то сделать или что он сбавляет обороты, это только мотивирует его. Он идеально подходит «Флориде».

Забавно, что люди подходят ко мне и спрашивают, болею я за «Ойлерс» или за «Пантерс». Мой ответ всегда один и тот же – я говорю им, что болею за Марши. Сейчас я его самый большой поклонник», – сказал бывший нападающий «Бостона » Патрис Бержерон .

Маршанд – самый возрастной игрок с голами в трех первых матчах финала Кубка Стэнли. 37-летний форвард «Флориды» набрал 18 очков в 20 играх плей-офф