Виноградов о мечте: «Заиграть за океаном и поднять Кубок Стэнли. Если бы было предложение, хотел бы себя попробовать на этом уровне»

Егор Виноградов рассказал, что мечтает выиграть Кубок Стэнли.

– Есть ли у тебя хоккейная мечта?

– Заиграть за океаном и поднять Кубок Стэнли . Это хорошая мечта, к которой нужно стремиться каждый день.

Сейчас предложений нет (смеется). Если бы было предложение, конечно, хотел бы себя попробовать на этом уровне.

– В будущем хотелось бы выступать за какой-то конкретный клуб в НХЛ?

– Для начала можно за любой клуб выступать. Нет разницы в этом плане. Сейчас я дома, играю в родном клубе, меня все устраивает. В жизни все быстро меняется, как сложится – так сложится, – сказал 22-летний форвард «Торпедо » Егор Виноградов .