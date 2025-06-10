Виноградов о мечте: «Заиграть за океаном и поднять Кубок Стэнли. Если бы было предложение, хотел бы себя попробовать на этом уровне»
Егор Виноградов рассказал, что мечтает выиграть Кубок Стэнли.
– Есть ли у тебя хоккейная мечта?
– Заиграть за океаном и поднять Кубок Стэнли. Это хорошая мечта, к которой нужно стремиться каждый день.
Сейчас предложений нет (смеется). Если бы было предложение, конечно, хотел бы себя попробовать на этом уровне.
– В будущем хотелось бы выступать за какой-то конкретный клуб в НХЛ?
– Для начала можно за любой клуб выступать. Нет разницы в этом плане. Сейчас я дома, играю в родном клубе, меня все устраивает. В жизни все быстро меняется, как сложится – так сложится, – сказал 22-летний форвард «Торпедо» Егор Виноградов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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