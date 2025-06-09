«Локомотив» ищет нового главного тренера на иностранном рынке (Михаил Зислис)
«Локомотив» может возглавить иностранный специалист.
Ранее стало известно, что действующий главный тренер команды Игорь Никитин близок к назначению на аналогичный пост в ЦСКА.
«В настоящий момент менеджмент «Локомотива» в поисках нового главного тренера плотно работает по иностранному рынку.
Слышал пару интересных фамилий. Было бы неплохо, если кто-нибудь из них доехал», – написал журналист Михаил Зислис.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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