Сергей Зубов может войти в штаб Ларионова в СКА в качестве тренера по работе с защитниками («Матч ТВ»)

Сергей Зубов может войти в тренерский штаб СКА.

Об этом сообщает «Матч ТВ ». Ранее петербургский клуб объявил о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера.

Зубов является одним из кандидатов на должность тренера СКА по работе с защитниками. Клуб ведет переговоры с 54-летним специалистом.

Он был ассистентом главного тренера СКА с 2022 по 2024 год, а также возглавлял клуб несколько месяцев в сезоне-2015/16.

Также Зубов тренировал «Сочи » и рижское «Динамо», входил в штаб ЦСКА и был консультантом в «Сент‑Луисе».