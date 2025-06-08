Сергей Зубов может войти в штаб Ларионова в СКА в качестве тренера по работе с защитниками («Матч ТВ»)
Сергей Зубов может войти в тренерский штаб СКА.
Об этом сообщает «Матч ТВ». Ранее петербургский клуб объявил о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера.
Зубов является одним из кандидатов на должность тренера СКА по работе с защитниками. Клуб ведет переговоры с 54-летним специалистом.
Он был ассистентом главного тренера СКА с 2022 по 2024 год, а также возглавлял клуб несколько месяцев в сезоне-2015/16.
Также Зубов тренировал «Сочи» и рижское «Динамо», входил в штаб ЦСКА и был консультантом в «Сент‑Луисе».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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