СКА, «Авангард» и «Металлург» претендуют на Савикова. «Спартак» готов обменять 22-летнего защитника (Артур Хайруллин)

СКА, «Авангард» и «Магнитка» заинтересованы в Егоре Савикове.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, СКА и «Магнитка » – фавориты в борьбе за защитника «Спартака» Егора Савикова. Также на игрока претендует «Авангард », – написал Хайруллин.

Ранее сообщалось , что «Спартак» сделал Савикову квалификационное предложение, но с ним готовы расстаться за хорошую компенсацию.

В сезоне-2024/25 на счету 22-летнего защитника 49 матчей регулярного чемпионата и плей-офф Фонбет КХЛ, а также 16 (2+14) очков при полезности +12.