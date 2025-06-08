СКА, «Авангард» и «Металлург» претендуют на Савикова. «Спартак» готов обменять 22-летнего защитника (Артур Хайруллин)
СКА, «Авангард» и «Магнитка» заинтересованы в Егоре Савикове.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«По моей информации, СКА и «Магнитка» – фавориты в борьбе за защитника «Спартака» Егора Савикова. Также на игрока претендует «Авангард», – написал Хайруллин.
Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал Савикову квалификационное предложение, но с ним готовы расстаться за хорошую компенсацию.
В сезоне-2024/25 на счету 22-летнего защитника 49 матчей регулярного чемпионата и плей-офф Фонбет КХЛ, а также 16 (2+14) очков при полезности +12.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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