Локтионов покинул «Спартак», сообщил агент игрока. У 35-летнего форварда 19+24 в 76 матчах

Андрей Локтионов принял решение уйти из «Спартака».

«В «Спартаке » Андрея не будет», – сказал агент игрока Сергей Исаков.

В минувшем сезоне 35-летний форвард набрал 33 (17+16) очка и «минус 13» в 64 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 2 заброшенных шайбы и 8 передач в 12 играх.

Локтионов является обладателем Кубка Стэнли-2012 в составе «Лос-Анджелеса», в 2014-м он выиграл чемпионат мира в составе сборной России.