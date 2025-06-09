Локтионов покинул «Спартак», сообщил агент игрока. У 35-летнего форварда 19+24 в 76 матчах
Андрей Локтионов принял решение уйти из «Спартака».
«В «Спартаке» Андрея не будет», – сказал агент игрока Сергей Исаков.
В минувшем сезоне 35-летний форвард набрал 33 (17+16) очка и «минус 13» в 64 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 2 заброшенных шайбы и 8 передач в 12 играх.
Локтионов является обладателем Кубка Стэнли-2012 в составе «Лос-Анджелеса», в 2014-м он выиграл чемпионат мира в составе сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
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