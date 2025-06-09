«Северсталь» претендует на Савикова. «Спартак» может обменять 22-летнего защитника, отклонившего предложение клуба (Metaratings)

«Северсталь» претендует на защитника «Спартака» Егора Савикова.

Московский клуб может обменять 22-летнего игрока, отклонившего квалификационное предложение. По данным Metaratings, сторона хоккеиста изучает рынок.

В сезоне-2024/25 на счету Савикова 49 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф Фонбет КХЛ, в которых он набрал 16 (2+14) очков при полезности «+12».

СКА, «Авангард» и «Металлург» претендуют на Савикова. «Спартак» готов обменять 22-летнего защитника (Артур Хайруллин)