Ротенберг о том, почему СКА пришлось обменять Глотова: «Чтобы победить. Все»
Роман Ротенберг высказался об обмене Василия Глотова из СКА в «Трактор».
– Многих шокировал уход Василия Глотова из команды. Разные ходят предположения. Хочется услышать официальную версию от вас. Почему пришлось все-таки расстаться с Василием, и как проходил этот обмен?
– Расстаться, чтобы победить. Все, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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