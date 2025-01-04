Ротенберг о том, почему СКА пришлось обменять Глотова: «Чтобы победить. Все»

Роман Ротенберг высказался об обмене Василия Глотова из СКА в «Трактор».

– Многих шокировал уход Василия Глотова из команды. Разные ходят предположения. Хочется услышать официальную версию от вас. Почему пришлось все-таки расстаться с Василием, и как проходил этот обмен?

– Расстаться, чтобы победить. Все, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.