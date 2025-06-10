Овечкин о матче звезд НХЛ и КХЛ: «Здорово сыграть в родном городе, тем более в такой компании. Кайфанем и доставим радость болельщикам»

Александр Овечкин заявил, что будет рад сыграть в матче звезд НХЛ и КХЛ.

Встреча пройдет 13 июля на московской «ЦСКА-Арене». Капитан «Вашингтона» выступит за команду российских звезд НХЛ.

«Знаю, как сильно в России болели за меня и радовались. Здорово, что у меня снова появилась возможность сыграть в хоккей в моем родном городе, в Москве, тем более в такой компании.

С кем-то мы уже играли, а с кем-то впервые встретимся на льду. Кайфанем и доставим радость своим болельщикам, приходите», – сказал Овечкин.

Овечкин, Панарин, Капризов, Сергачев, Бобровский, Ковальчук сыграют за команду НХЛ в «Матче года». Шипачев, Ткачев, Шарипзянов, Радулов, Голдобин – в команде КХЛ