ЦСКА в честь 55-летия Федорова сыграет со «Спартаком» в форме с отсылкой к сезону-1988/89. Под своды «ЦСКА-Арены» будет поднят именной стяг Сергея
ЦСКА сегодня примет «Спартак» на «ЦСКА-Арена» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Начало игры – в 19:30 по московскому времени.
«Напоминаем, что сегодняшний матч против «Спартака» будет посвящен 55-летнему юбилею Сергея Федорова.
Сегодня мы готовим для вас много сюрпризов. Перед игрой вы увидите шоу на льду и станете свидетелями торжественной церемонии с участием Сергея Викторовича, в ходе которой под своды «ЦСКА-Арены» будет поднят его именной стяг.
В связи с этим, просим вас заблаговременно приехать на арену и занять свои места к 19:15, чтобы не пропустить церемонию.
Также хоккеисты ЦСКА выйдут на лед в специальной форме! Основой для альтернативного комплекта послужила форма ЦСКА образца сезона-1988/89. Именно в таких свитерах армейцы в 32-й раз в своей истории стали чемпионами страны», – говорится в заявлении ЦСКА.
Фото: t.me/cska_hockey/23274
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