ЦСКА в честь 55-летия Федорова сыграет со «Спартаком» в форме с отсылкой к сезону-1988/89. Под своды «ЦСКА-Арены» будет поднят именной стяг Сергея

ЦСКА сыграет со «Спартаком» в форме в честь 55-летия Сергея Федорова.

ЦСКА сегодня примет «Спартак » на «ЦСКА-Арена » в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Начало игры – в 19:30 по московскому времени.

«Напоминаем, что сегодняшний матч против «Спартака» будет посвящен 55-летнему юбилею Сергея Федорова .

Сегодня мы готовим для вас много сюрпризов. Перед игрой вы увидите шоу на льду и станете свидетелями торжественной церемонии с участием Сергея Викторовича, в ходе которой под своды «ЦСКА-Арены» будет поднят его именной стяг.

В связи с этим, просим вас заблаговременно приехать на арену и занять свои места к 19:15, чтобы не пропустить церемонию.

Также хоккеисты ЦСКА выйдут на лед в специальной форме! Основой для альтернативного комплекта послужила форма ЦСКА образца сезона-1988/89. Именно в таких свитерах армейцы в 32-й раз в своей истории стали чемпионами страны», – говорится в заявлении ЦСКА.

Фото: t.me/cska_hockey/23274

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