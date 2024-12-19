Большая часть хоккеистов «Спартака» на метро приехала на дерби с ЦСКА. В Москве непростые погодные условия (Михаил Зислис)

Хоккеисты «Спартака» приехали на дерби с ЦСКА на метро.

ЦСКА сегодня примет «Спартак » на «ЦСКА-Арена » в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Начало игры – в 19:30 по московскому времени.

«По моей информации специально для любимого «Спорт-Экспресса », большая часть хоккеистов «Спартака » приехала на дерби против ЦСКА на метро.

Разумный выбор. В Москве сейчас непростые погодные условия. Лучше подстраховаться и сделать все, чтобы избежать попадания в пробки», – написал журналист Михаил Зислис .

Отметим, что сейчас в Москве минус 7 градусов и снегопад.