Большая часть хоккеистов «Спартака» на метро приехала на дерби с ЦСКА. В Москве непростые погодные условия (Михаил Зислис)
Хоккеисты «Спартака» приехали на дерби с ЦСКА на метро.
ЦСКА сегодня примет «Спартак» на «ЦСКА-Арена» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Начало игры – в 19:30 по московскому времени.
«По моей информации специально для любимого «Спорт-Экспресса», большая часть хоккеистов «Спартака» приехала на дерби против ЦСКА на метро.
Разумный выбор. В Москве сейчас непростые погодные условия. Лучше подстраховаться и сделать все, чтобы избежать попадания в пробки», – написал журналист Михаил Зислис.
Отметим, что сейчас в Москве минус 7 градусов и снегопад.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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