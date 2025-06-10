СКА объявил об уходе Грицюка и Бардакова. Арсений перешел в «Нью-Джерси», Захар присоединился к «Колорадо»

СКА объявил об уходе Арсения Грицюка и Захара Бардакова.

«Гриц , Бардак, спасибо за игру! Оба нападающих по истечении контрактов покинули СКА – форварды продолжат карьеры в Северной Америке. Удачи!» – говорится в заявлении петербургского клуба.

Грицюк подписал контракт новичка с «Нью-Джерси » на год. В прошедшем сезоне нападающий набрал 44 (17+27) очка в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе СКА. Также на его счету 5 (1+4) баллов в 6 играх плей-офф.

Бардаков заключил соглашение с «Колорадо» на один сезон. На счету форварда 35 (17+18) очков при полезности «плюс 20» в 53 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф он отметился 2 (1+1) баллами при полезности «плюс 2» в 6 играх.