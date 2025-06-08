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Грицюк об отъезде в НХЛ после самого успешного сезона по очкам в КХЛ: «Ты же не поедешь после сезона с десятью очками. Нужно чувствовать уверенность в силах»

Арсений Грицюк высказался на тему отъезда в НХЛ.

Нападающий «Нью-Джерси» объяснил, почему решился на переезд в НХЛ после самого успешного сезона в карьере по очкам (44) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Конечно, ты обращаешь внимание на то, как провел сезон. Ты же не поедешь в НХЛ после сезона с десятью очками, грубо говоря. Нужно чувствовать уверенность в своих силах. Этот сезон повлиял на мое решение.

Но когда я только переходил в СКА, то сразу планировал, что в будущем хочу попробовать себя за океаном. Конечно, хотелось выиграть в Питере кубок, но, к сожалению, не получилось. Хорошо, что я смог добавить в плане своей игры», – сказал Грицюк.

Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
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