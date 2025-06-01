Грицюк о работе с Ротенбергом: «Я стал лучше играть в обороне. Все время думал: «Если сейчас облажаюсь, придется снова выслушивать критику»
Арсений Грицюк отметил вклад Романа Ротенберга в развитие своей игры в обороне.
Нападающий ранее перешел в «Нью-Джерси» из СКА. В сезоне-2024/25 он набрал 44 (17+24) очка в 49 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при полезности «+22» и добавил к ним 5 (1+4) баллов в 6 играх плей-офф.
Он отметил, что благодаря тренеру СКА Роману Ротенбергу значительно улучшил свои оборонительные навыки.
«Думаю, это причина, по которой я стал лучше играть в обороне.
Я все время думал: «Если я сейчас облажаюсь, мне снова придется выслушивать критику», – сказал форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк.
Что теперь будет с Ротенбергом?29999 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RG.org
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