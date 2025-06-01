Грицюк о работе с Ротенбергом: «Я стал лучше играть в обороне. Все время думал: «Если сейчас облажаюсь, придется снова выслушивать критику»

Арсений Грицюк отметил вклад Романа Ротенберга в развитие своей игры в обороне.

Нападающий ранее перешел в «Нью-Джерси» из СКА. В сезоне-2024/25 он набрал 44 (17+24) очка в 49 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при полезности «+22» и добавил к ним 5 (1+4) баллов в 6 играх плей-офф.

Он отметил, что благодаря тренеру СКА Роману Ротенбергу значительно улучшил свои оборонительные навыки.

«Думаю, это причина, по которой я стал лучше играть в обороне.

Я все время думал: «Если я сейчас облажаюсь, мне снова придется выслушивать критику», – сказал форвард «Нью-Джерси » Арсений Грицюк .