Рише продлил контракт с «Трактором» на один год. Канадец входит в тренерский штаб Гру
Рафаэль Рише продолжит работу в «Тракторе».
31-летний специалист продлил соглашение с уральским клубом на один сезон.
Канадец присоединился к «Трактору» перед прошлым сезоне вместе с главным тренером команды Бенуа Гру.
В минувшем сезоне челябинский клуб дошел до финала Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» (1-4 в серии).
Что теперь будет с Ротенбергом?38618 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Трактора»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости