Рише продлил контракт с «Трактором» на один год. Канадец входит в тренерский штаб Гру

Рафаэль Рише продолжит работу в «Тракторе».

31-летний специалист продлил соглашение с уральским клубом на один сезон.

Канадец присоединился к «Трактору » перед прошлым сезоне вместе с главным тренером команды Бенуа Гру .

В минувшем сезоне челябинский клуб дошел до финала Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» (1-4 в серии).