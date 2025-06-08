Исаев о словах Гру перед финалом Кубка Гагарина: «Вы же видите результат. Значит, они повлияли. Я знал об этом, но не был озадачен что-то доказывать»

Даниил Исаев оценил влияние слов Бенуа Гру перед финалом на свою игру.

«Локомотив » обыграл «Трактор » в финале Кубка Гагарина (4-1).

Перед финалом главный тренер челябинцев заявил: «У «Локомотива» прекрасная оборона, но не могу сказать того же об их вратаре . Задача – проверить его».

– На вас повлияли слова Бенуа Гру перед финальной серией?

– Ну вы же видите результат серии. Значит, повлияли. Раз мы победили, то сами можете заметить, насколько это на меня повлияло (улыбается). Или как?

– Может быть, вы просто не читали его высказывания и не думали о них во время финала.

– Ну я знал об этом. Не читал то высказывание, но знал о нем.

– Это повлияло на вашу игру?

– Я старался играть максимально хорошо. Но не был озадачен что-то доказывать. Мне это было неинтересно. Моя задача была – выиграть финал. Поэтому старался не акцентировать внимание на чьих-то высказываниях. Да, где-то это добавило дополнительной мотивации.

Но в любом случае у меня, как и у всей команды, изначально был очень серьезный настрой на победу. И мы добились того, что хотели, – сказал Исаев .