  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов об Овечкине в списке «Миротворца»: «Не сильно скажется на его жизни, надеюсь. Для той стороны нет никаких правил, можно ожидать все что угодно»
2

Фетисов об Овечкине в списке «Миротворца»: «Не сильно скажется на его жизни, надеюсь. Для той стороны нет никаких правил, можно ожидать все что угодно»

Вячеслав Фетисов высказался о внесении Александра Овечкина в список «Миротворца».

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» попал в базу сайта «Миротворец» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России». 

«Странности всевозможные продолжаются. Можно ожидать все что угодно. Надеюсь, это не сильно скажется на его жизни.

Судя по всему, для той стороны никаких правил не существует», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
Политика
ТАСС
logoНХЛ
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoВячеслав Фетисов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Крикунов об Овечкине в политике: «Примеров не так много, Фетисов – единственный. Большинство все-таки находят себя в хоккее»
68 июня, 11:22
Рабинер о словах Фетисова про Овечкина в политике: «Упаси Господь, только не это. Саше это незачем. Желаю ему сосредоточиться на академии в Москве»
66 июня, 13:00
Фетисов об Овечкине: «Если бы он не захотел, не пошел бы в Совфед. Он и с президентом встретится, думаю. У Александра очень важное значение для имиджа России»
125 июня, 18:53
Главные новости
ЦСКА выменял Бучельникова у «Витязя» на денежную компенсацию
2 минуты назад
СКА подпишет контракт с Локтионовым на 2 года («СЭ»)
313 минут назад
Агент Радулова об уходе Никитина из «Локомотива»: «Как это может сказаться? Александр – один из лучших, где бы ни играл. Мастерства у него не убавится»
135 минут назад
Гусев продлит контракт с «Динамо» на 2 года («СЭ»)
246 минут назад
«Авангард» подписал контракт с Пономаревым на 3 года
759 минут назад
«Витязь» обменяет Бучельникова в ЦСКА на денежную компенсацию («Чемпионат»)
8сегодня, 14:39
Фетисов о матче КХЛ и НХЛ: «Путин отдал тонкий пас Трампу в плане налаживания отношений. Наш президент очень грамотно и своевременно раскрыл эту тему»
12сегодня, 14:30
Бабаев об интересе к Кузнецову: «Есть несколько клубов с Запада и Востока, пока все в формате переговоров. Если появится вариант с НХЛ, будем рассматривать»
4сегодня, 14:20
Михайлов о включении Суперсерии-1972 в учебник 11-го класса: «Тогда были хорошие взаимоотношения, бескомпромиссная, честная игра. Эта встреча достойна такой памяти»
7сегодня, 13:41
Щитов о ВХЛ: «Даже приход Ротенберга не повысит интерес. Им тяжело конкурировать с КХЛ. Там зрелищность совсем не та, другое мастерство»
1сегодня, 13:25
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о том, что «Локомотив» может возглавить иностранец: «У клуба есть опыт работы с зарубежными тренерами, но не помню, чтобы они выигрывали что-то значимое»
8сегодня, 14:02
Агент Коршкова о том, где форвард продолжит карьеру: «Секрет. Могу только сказать, что с «Ак Барсом» расторгли контракт по соглашению сторон»
1сегодня, 13:50
Тренер вратарей «Краснодара» о советах Василевского Агкацеву: «Ключевой стала фраза: «Пропущенную шайбу уже не поймаешь. Можешь поймать только следующую». Стас понял, как улучшить игру»
5сегодня, 12:37
Плющев о Никитине: «В Ярославле он был значимым человеком, а сумеет ли сделать что-то в ЦСКА, говорить рано. В «Локомотиве» остался не очень хороший осадок, думаю»
3сегодня, 11:01
«Салават» выменял Максима Кузнецова у «Рязани» на денежную компенсацию
11сегодня, 10:35
Никита Сошников: «Сибирь» не аутсайдер. Вы видели же, какие ребята туда едут с российским паспортом? Многие понимают, что это хороший город, классные болельщики»
сегодня, 09:57
Владислав Третьяк: «Бобровский живет воротами! Это отличает его от других вратарей. Он 2 года подряд держит марку одного из лучших голкиперов НХЛ»
2сегодня, 09:24
Сергачев о сезоне: «Итоги для «Юты» неудовлетворительные. Для меня, наверное, тоже, мог лучше сыграть. Задача была попасть в плей-офф, мы ее не выполнили»
1сегодня, 08:58
«Сибирь» подписала контракт с Неколенко на год
4сегодня, 08:44
Форвард минского «Динамо» Бориков: «Сезон был прорывным и для белорусского хоккея, и для меня лично. Прошли 1-й раунд плей-офф, со сборной хорошо выступили»
сегодня, 06:58