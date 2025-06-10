Фетисов об Овечкине в списке «Миротворца»: «Не сильно скажется на его жизни, надеюсь. Для той стороны нет никаких правил, можно ожидать все что угодно»
Вячеслав Фетисов высказался о внесении Александра Овечкина в список «Миротворца».
Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» попал в базу сайта «Миротворец» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России».
«Странности всевозможные продолжаются. Можно ожидать все что угодно. Надеюсь, это не сильно скажется на его жизни.
Судя по всему, для той стороны никаких правил не существует», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости