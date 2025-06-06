Рабинер о словах Фетисова про Овечкина в политике: «Упаси Господь, только не это. Саше это незачем. Желаю ему сосредоточиться на академии в Москве»

Игорь Рабинер оценил слова Вячеслав Фетисов об Александре Овечкине в политике.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы высказался о возможной политической карьере капитана «Вашингтона »: «Вещь непростая, надо полностью отдаваться, здесь нужно много что уметь. У него есть популярность».

«Упаси Господь. Только не это. И у фетисовского «он должен будет многому научиться» тут совсем не положительная коннотация. Тем более глядя на самого Вячеслава Александровича и его заявления в последние годы. И вспоминая многообещающее начало его послеигровой карьеры, и то, кем он МОГ стать.

Желаю Овечкину, когда он закончит играть (что, надеюсь, произойдет как можно позже), сперва как следует отдохнуть. Его жена Настя говорила мне, что он сначала планирует путешествовать по разным странам.

А потом – сосредоточиться на своей масштабной детской хоккейной академии, которая строится в Москве. Вот ею, воспитанием юных хоккеистов, а заодно и фантастическим музеем, который в ней будет, Александр принесет настоящую пользу родной стране.

В то, что он будет тренером, как мама, не верю вообще. Слишком большой отдачи требует эта профессия – и слишком много для нее он при этом заработал, чтобы продолжать жить хоккеем 24/7 и дальше.

Когда я в марте дал Саше пять альтернатив на будущее (и политика среди них была), он выбрал вариант «просто папа». При этом в другой нашей беседе подчеркнул, что академией хочет заниматься сам, а не отдавать ее в руки людей, которые будут только пользоваться его именем.

Очень надеюсь на то, что полнейшая финансовая независимость Овечкина позволит ему не пойти ни в какую политику на постоянной основе. Ему это просто незачем.

Одно дело – миллион влиятельных знакомых на всех этажах, каждый из которых логично хочет посветиться в лучах его славы, и неудобно им отказывать. И совсем другое – погружение в это. Которого, верю, Ови избежит», – написал журналист Игорь Рабинер.