НХЛ не будет касаться темы налогового неравенства в новом коллективном соглашении, сообщил Дэйли: «Дисбаланс всегда существовал»

Билл Дэйли заявил, что НХЛ не изменит ситуацию с налоговыми преимуществами клубов.

Действующее коллективное соглашение между НХЛ и профсоюзом рассчитано до завершения сезона-2025/26.

В нынешнем сезоне штат Флорида в шестой раз подряд представлен в финале Кубка Стэнли – по три выхода от «Флориды» и «Тампы ». В штате отсутствует местный налог на доходы.

«Дисбаланс всегда существовал. Ничего нового.

Существует множество причин, по которым хоккеист может выбрать определенное место, определенную команду, определенного тренера – и это не имеет ничего общего с налоговой ситуацией на этом рынке.

Не думаю, что мы будем решать этот вопрос в рамках нового коллективного соглашения», – сказал Билл Дэйли , заместитель комиссионера НХЛ .