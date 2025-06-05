НХЛ не будет касаться темы налогового неравенства в новом коллективном соглашении, сообщил Дэйли: «Дисбаланс всегда существовал»
Билл Дэйли заявил, что НХЛ не изменит ситуацию с налоговыми преимуществами клубов.
Действующее коллективное соглашение между НХЛ и профсоюзом рассчитано до завершения сезона-2025/26.
В нынешнем сезоне штат Флорида в шестой раз подряд представлен в финале Кубка Стэнли – по три выхода от «Флориды» и «Тампы». В штате отсутствует местный налог на доходы.
«Дисбаланс всегда существовал. Ничего нового.
Существует множество причин, по которым хоккеист может выбрать определенное место, определенную команду, определенного тренера – и это не имеет ничего общего с налоговой ситуацией на этом рынке.
Не думаю, что мы будем решать этот вопрос в рамках нового коллективного соглашения», – сказал Билл Дэйли, заместитель комиссионера НХЛ.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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