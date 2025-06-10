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  • Макдэвид про 1-2 с «Флоридой»: «Эдмонтон» еще не показал лучшую игру в серии – все впереди. Мы ввязались в игру соперника и отклонились от своей»
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Макдэвид про 1-2 с «Флоридой»: «Эдмонтон» еще не показал лучшую игру в серии – все впереди. Мы ввязались в игру соперника и отклонились от своей»

Коннор Макдэвид заявил, что «Эдмонтон» еще покажет лучший хоккей против «Флориды».

«Ойлерс» проиграли со счетом 1:6 в третьем матче и уступают 1-2 в финальной серии Кубка Стэнли.

«Думаю, что мы отошли от своей игры. Отчасти из-за того, что мы немного ввязались в игру соперника. И отчасти это, безусловно, их заслуга.

Соперник играл хорошо. Когда оказываешься в яме, то делаешь нетипичные вещи. Думаю, что мы немного отклонились от своей игры.

Конечно, это не лучшее из того, что мы показали. Совсем не лучшее, на что мы способны.

Не думаю, что мы вообще еще показывали лучшую игру в этой серии. Все впереди», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
logoКоннор Макдэвид
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoФлорида
logoЭдмонтон
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