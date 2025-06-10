Макдэвид и Драйзайтль остались без очков в 3-м матче с «Флоридой» – у них 2 броска на двоих. У немца завершилась серия из 8 матчей с очками, у канадца – из 7
Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не набрали очков в матче с «Флоридой».
«Эдмонтон» уступил «Пантерс» (1:6, 1-2) в третьей игре финальной серии Кубка Стэнли.
Лидеры канадского клуба Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль остались без результативных действий в этом матче.
Игроки нанесли два броска на двоих – оба на счету канадского форварда.
Драйзайтль набрал «минус 2» за полезность при 20:27 на льду (6:58 – в большинстве, 1:04 – в меньшинстве). У немца завершилась серия из восьми матчей подряд с очками в этом плей-офф.
Макдэвид набрал «минус 1» за полезность при 20:51 на льду (6:19 – в большинстве, 3:22 – в меньшинстве). У него прервалась серия из семи игр подряд с очками в этом Кубке Стэнли.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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