Макдэвид и Драйзайтль остались без очков в 3-м матче с «Флоридой» – у них 2 броска на двоих. У немца завершилась серия из 8 матчей с очками, у канадца – из 7

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не набрали очков в матче с «Флоридой».

«Эдмонтон » уступил «Пантерс» (1:6, 1-2) в третьей игре финальной серии Кубка Стэнли.

Лидеры канадского клуба Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль остались без результативных действий в этом матче.

Игроки нанесли два броска на двоих – оба на счету канадского форварда.

Драйзайтль набрал «минус 2» за полезность при 20:27 на льду (6:58 – в большинстве, 1:04 – в меньшинстве). У немца завершилась серия из восьми матчей подряд с очками в этом плей-офф.

Макдэвид набрал «минус 1» за полезность при 20:51 на льду (6:19 – в большинстве, 3:22 – в меньшинстве). У него прервалась серия из семи игр подряд с очками в этом Кубке Стэнли.