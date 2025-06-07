Рыбин о Радулове в СКА: «Если бы он пришел к Ротенбергу, я бы понял. А сейчас Александру нет смысла что-либо менять – дело не в финансах»

Максим Рыбин оценил шансы на переход Александр Радулова в СКА.

Ранее появилась информация, что 38-летний форвард, ставший обладателем Кубка Гагарина с «Локомотивом », может подписать контракт с армейцами.

«Если бы Радулов пришел к Ротенбергу , я бы это понял. А сейчас я не уверен в том, что этот переход нужен. Не вижу смысла для Александра менять что-либо. Ему нужно работать с Никитиным.

Если Игорь Валерьевич останется в «Локомотиве», Радулову нет смысла что-либо менять. Дело не в финансах», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин .

Ларионов о Радулове в СКА: «Пока рановато говорить о том, что он будет здесь или там. Он горящий парень, всегда играет с душой»