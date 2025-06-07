Рыбин о Радулове в СКА: «Если бы он пришел к Ротенбергу, я бы понял. А сейчас Александру нет смысла что-либо менять – дело не в финансах»
Максим Рыбин оценил шансы на переход Александр Радулова в СКА.
Ранее появилась информация, что 38-летний форвард, ставший обладателем Кубка Гагарина с «Локомотивом», может подписать контракт с армейцами.
«Если бы Радулов пришел к Ротенбергу, я бы это понял. А сейчас я не уверен в том, что этот переход нужен. Не вижу смысла для Александра менять что-либо. Ему нужно работать с Никитиным.
Если Игорь Валерьевич останется в «Локомотиве», Радулову нет смысла что-либо менять. Дело не в финансах», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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