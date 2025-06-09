Радулов договорился о новом контракте с «Локомотивом» на год

Александр Радулов согласовал новый контракт с «Локомотивом».

38-летний нападающий подпишет соглашение с клубом на один год. Об этом сообщает агентство Winners Hockey Agency, которое представляет интересы хоккеиста.

В прошедшем сезоне Александр Радулов стал обладателем Кубка Гагарина вместе с «Локомотивом » и был признан самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина.

В 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ хоккеист набрал 34 (18+16) очка при полезности «плюс 13».

В 21 игре плей-офф Кубка Гагарина на его счету 16 (7+9) баллов при полезности «плюс 8».