Радулов договорился о новом контракте с «Локомотивом» на год
Александр Радулов согласовал новый контракт с «Локомотивом».
38-летний нападающий подпишет соглашение с клубом на один год. Об этом сообщает агентство Winners Hockey Agency, которое представляет интересы хоккеиста.
В прошедшем сезоне Александр Радулов стал обладателем Кубка Гагарина вместе с «Локомотивом» и был признан самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина.
В 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ хоккеист набрал 34 (18+16) очка при полезности «плюс 13».
В 21 игре плей-офф Кубка Гагарина на его счету 16 (7+9) баллов при полезности «плюс 8».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Winners Hockey Agency
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости