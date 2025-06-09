«Металлург» подпишет с Бараком контракт на год. Форвард стал вторым бомбардиром «Витязя» в сезоне – 43 очка в 68 матчах

«Металлург» подпишет контракт с Дереком Бараком на один сезон.

Об этом сообщает «Чемпионат ».

Ранее появилась информация , что 30-летним американским форвардом интересуется СКА.

В минувшем сезоне Барак выступал за «Витязь » и стал вторым бомбардиром команды, набрав 43 (21+22) очка в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . Он уступил только Дмитрию Бучельникову (54 балла).