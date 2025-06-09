«Металлург» подпишет с Бараком контракт на год. Форвард стал вторым бомбардиром «Витязя» в сезоне – 43 очка в 68 матчах
«Металлург» подпишет контракт с Дереком Бараком на один сезон.
Об этом сообщает «Чемпионат».
Ранее появилась информация, что 30-летним американским форвардом интересуется СКА.
В минувшем сезоне Барак выступал за «Витязь» и стал вторым бомбардиром команды, набрав 43 (21+22) очка в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Он уступил только Дмитрию Бучельникову (54 балла).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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