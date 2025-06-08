«Динамо» повторит оффер-шит «Авангарда» Рашевскому – 195 млн рублей за 3 года – и обменяет форварда в «Металлург» на компенсацию (Михаил Зислис)

«Динамо» повторит условия предложения «Авангарда» Дмитрию Рашевскому.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис .

Ранее стало известно , что омский клуб сделал форварду «Динамо », находящемуся в статусе ограниченно свободного агента, контрактное предложение (оффер-шит) на 65 млн рублей за сезон. Соглашение рассчитано на три года.

«В ситуации с оффер-шитом нападающему Дмитрию Рашевскому наиболее вероятным будет следующий сценарий: «Динамо» повторит предложение «Авангарда » (3 года на общую сумму 195 миллионов рублей) и обменяет игрока с таким контрактом в «Металлург » на деньги.

Цена вопроса – 150 миллионов рублей, что будет почти в полтора раза больше, чем потенциальная компенсация от омского клуба», – написал Зислис.

В минувшем сезоне Рашевский провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 40 (19+21) очков при полезности плюс 28. В плей-офф у форварда 1+3 за 16 матчей с полезностью минус 6.

Агент Рашевского об оффер-шите «Авангарда»: «Если бы «Динамо» предложило те же условия – мы бы согласились. Ориентируемся на рынок и на контракты, которые есть в клубе»