Артем Галимов о Комтуа: «Он крыса, конечно, приличная»

Артем Галимов поделился мнением о Максиме Комтуа.

В сезоне-2024/25 канадец играл за «Динамо ». Ранее он выступал в НХЛ за «Анахайм».

– Какое впечатление оставил Комтуа, который не пригодился «Анахайму»? По уровню игры.

– Я не знаю, почему он не пригодился «Анахайму». Он крыса, конечно, приличная.

– Так жестко прямо?

– Ну а что, хотите сказать, что он не крыса? По играм за этот год.

– Провокационный.

– Провокационный, хорошо, – сказал нападающий «Ак Барса » Артем Галимов .

Комтуа – главный злодей КХЛ. За что его ненавидят?