Артем Галимов о Комтуа: «Он крыса, конечно, приличная»
Артем Галимов поделился мнением о Максиме Комтуа.
В сезоне-2024/25 канадец играл за «Динамо». Ранее он выступал в НХЛ за «Анахайм».
– Какое впечатление оставил Комтуа, который не пригодился «Анахайму»? По уровню игры.
– Я не знаю, почему он не пригодился «Анахайму». Он крыса, конечно, приличная.
– Так жестко прямо?
– Ну а что, хотите сказать, что он не крыса? По играм за этот год.
– Провокационный.
– Провокационный, хорошо, – сказал нападающий «Ак Барса» Артем Галимов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Черкас Атлант» в YouTube
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