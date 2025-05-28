Комтуа не договорился с «Динамо» об условиях нового соглашения. Форвард хочет вернуться в НХЛ, но не на двусторонний контракт («Матч ТВ»)
Срок действия контракта 26-летнего канадского форварда с московским клубом истекает 31 мая.
Минувший сезон стал для него первым в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он набрал 50 (21+29) очков за 62 игры в регулярке и 13 (7+6) очков в 15 матчах Кубка Гагарина.
«С большей долей вероятности Комтуа покинет «Динамо» сразу поле окончания срока действия контракта. «Бело‑голубые» не смогли договориться с хоккеистом об условиях нового соглашения и будут делать ему квалификационное предложение.
Сейчас Комтуа активно ищет себе клуб в НХЛ – это приоритетный для него вариант. Однако игрок не очень хочет заключать двусторонний контракт.
Если найти команду за океаном у Максима не получится, он может продолжить карьеру и в КХЛ, но уже не в составе «Динамо», – приводит «Матч ТВ» слова источника, близкого к ситуации.