Комтуа не договорился с «Динамо» об условиях нового соглашения. Форвард хочет вернуться в НХЛ, но не на двусторонний контракт («Матч ТВ»)

Максим Комтуа не договорился с «Динамо» об условиях нового контракта.

Срок действия контракта 26-летнего канадского форварда с московским клубом истекает 31 мая.

Минувший сезон стал для него первым в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он набрал 50 (21+29) очков за 62 игры в регулярке и 13 (7+6) очков в 15 матчах Кубка Гагарина.

«С большей долей вероятности Комтуа покинет «Динамо » сразу поле окончания срока действия контракта. «Бело‑голубые» не смогли договориться с хоккеистом об условиях нового соглашения и будут делать ему квалификационное предложение.

Сейчас Комтуа активно ищет себе клуб в НХЛ – это приоритетный для него вариант. Однако игрок не очень хочет заключать двусторонний контракт.

Если найти команду за океаном у Максима не получится, он может продолжить карьеру и в КХЛ, но уже не в составе «Динамо», – приводит «Матч ТВ » слова источника, близкого к ситуации.