Вячеслав Козлов о финале Кубка Стэнли: «Хотелось бы, чтобы «Эдмонтон» обыграл «Флориду». Макдэвид созрел, думаю, стал лидером»

Вячеслав Козлов надеется на победу «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли.

«Флорида» примет «Ойлерс» в 3-м матче финала плей-офф НХЛ (1-1 в серии). Игра состоится 10 июня, начало – в 3:00 по московскому времени.

– Следите ли вы за начавшимся финалом Кубка Стэнли? За кого болеете или кто больше симпатичен вам: системная «Флорида» или более мастеровитый «Эдмонтон» с Макдэвидом и Драйзайтлем?

– Мне нравится, как играет «Флорида», но хотелось бы, чтобы выиграл «Эдмонтон ».

– Из-за того, что Макдэвид ни разу не выигрывал Кубок Стэнли?

– Они более голодные. Выиграть тяжело, а повторить результат еще тяжелее.

Я думаю, что Макдэвид созрел. Он уже стал лидером. В этом году у них хороший шанс. Первую игру они зацепили в овертайме. Будет очень интересная серия, – сказал главный тренер «Сочи » Вячеслав Козлов.