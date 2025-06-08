Драйзайтль о проходе Макдэвида перед своим голом во 2-м матче финала: «Только один игрок в мире способен на такое»
Леон Драйзайтль оценил проход Коннора Макдэвида перед своим голом «Флориде».
«Эдмонтон» уступил «Пантерс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (4:5 2ОТ, 1-1)
В первом периоде капитан «Ойлерс» получил шайбу в чужой зоне, обыграл двух соперников (Александра Баркова и Аарона Экблада) и сделал передачу Драйзайтлю, поразившему ворота Сергея Бобровского.
«Только один игрок в мире способен на такое», – сказал немецкий форвард после игры.
Лучший гол плей-офф НХЛ? Макдэвид уложил двоих за одну секунду
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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