Драйзайтль о проходе Макдэвида перед своим голом во 2-м матче финала: «Только один игрок в мире способен на такое»

Леон Драйзайтль оценил проход Коннора Макдэвида перед своим голом «Флориде».

«Эдмонтон » уступил «Пантерс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (4:5 2ОТ, 1-1)

В первом периоде капитан «Ойлерс» получил шайбу в чужой зоне, обыграл двух соперников (Александра Баркова и Аарона Экблада ) и сделал передачу Драйзайтлю, поразившему ворота Сергея Бобровского.

«Только один игрок в мире способен на такое», – сказал немецкий форвард после игры.

Лучший гол плей-офф НХЛ? Макдэвид уложил двоих за одну секунду