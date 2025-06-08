Коньков о серии «Эдмонтон» – «Флорида»: «Нравится, что команды достают друг друга и уходят в овертайм. В этом и нужно ориентироваться на НХЛ. Отличный материал для изучения тренерами и игроками»
Сергей Коньков высказался о серии «Эдмонтона» и «Флориды» в финале плей-офф НХЛ.
На данный момент счет равный, 1-1. Третью встречу команды проведут 10 июня, начало – в 3:00 по московскому времени.
«Мне нравится, что команды достают друг друга и уходят в овертайм. В этом нам и нужно ориентироваться на НХЛ. Сейчас нам показывают отличный материал для изучения тренерами и игроками. Все новые тенденции всегда интересны.
Очень важна коллективная составляющая. Один человек никогда ничего не решит. Все мы смотрим, что такого сделает «Эдмонтон», проиграв в том году, что поможет ему выиграть Кубок Стэнли», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости