«Спартак» готов обменять Чайковски и Савикова («СЭ»)
«Спартак» рассматривает варианты обмена двух защитников.
По данным «Спорт-Экспресса», московский клуб рассматривает варианты обмена защитников Михала Чайковски и Егора Савикова.
Контракт словака с московским клубом действует еще сезон, а Савикову сделано квалификационное предложение, но с ним готовы расстаться за хорошую компенсацию.
Чайковски провел в «Спартаке» два предыдущих сезона. В прошлом регулярном чемпионате он провел 40 матчей и набрал 14 (2+12) очков при полезности «плюс 7». В плей-офф он не участвовал.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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