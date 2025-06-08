«Спартак» готов обменять Чайковски и Савикова («СЭ»)

«Спартак» рассматривает варианты обмена двух защитников.

По данным «Спорт-Экспресса», московский клуб рассматривает варианты обмена защитников Михала Чайковски и Егора Савикова .

Контракт словака с московским клубом действует еще сезон, а Савикову сделано квалификационное предложение, но с ним готовы расстаться за хорошую компенсацию.

Чайковски провел в «Спартаке » два предыдущих сезона. В прошлом регулярном чемпионате он провел 40 матчей и набрал 14 (2+12) очков при полезности «плюс 7». В плей-офф он не участвовал.