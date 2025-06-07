Агент Рашевского об оффер-шите «Авангарда»: «Если бы «Динамо» предложило те же условия – мы бы согласились. Ориентируемся на рынок и на контракты, которые есть в клубе»

Агент Дмитрия Рашевского прокомментировал возможный переход игрока в «Авангард».

Ранее стало известно , что 24-летний форвард «Динамо», находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение от «Авангарда».

Сообщалось , что омичи предложили Рашевскому по 65 млн рублей за сезон на три года. «Динамо» давало около 40 млн в год.

– Был интерес от разных клубов. Предложение от «Авангарда », которое выбрал Дмитрий, ему понравилось больше.

– Важно, что предложение на три года?

– Важно всегда быть в диалоге. Если будет вариант с НХЛ, то «Авангард» препятствовать не будет. В любом случае мы найдем какие-то варианты.

– Почему не получилось договориться с «Динамо»?

– Мы не пришли к компромиссу по той квалификации, которая была сделана, и тем финансам, которые обсуждались. Если бы в «Динамо » были предложены те же условия, что «Авангардом», то мы бы согласились.

Мы ориентируемся на рынок и на те контракты, которые есть в клубе. Теперь у «Динамо» есть возможность повторить оффер-шит. В чем-то похожая ситуация у нас была в «Тракторе » с Сергеем Телегиным .

В челябинском клубе промониторили рынок и сделали игроку другое предложение, и мы пришли к компромиссу.

– Интересно, что во время сезона нынешний генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин, работая в «Динамо», отказался продавать Рашевского в Омск...

– Единоличное решение Сопин принять не мог, в «Динамо» есть совет клуба. Вообще, я не могу это комментировать, потому что это не в нашей компетенции.

Клубы обсуждали этот вопрос без нашего участия, но по факту в «Динамо» игрока не отдали, – сказал агент хоккеиста Александр Черных .