Агент Рашевского об оффер-шите «Авангарда»: «Если бы «Динамо» предложило те же условия – мы бы согласились. Ориентируемся на рынок и на контракты, которые есть в клубе»
Ранее стало известно, что 24-летний форвард «Динамо», находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение от «Авангарда».
Сообщалось, что омичи предложили Рашевскому по 65 млн рублей за сезон на три года. «Динамо» давало около 40 млн в год.
– Был интерес от разных клубов. Предложение от «Авангарда», которое выбрал Дмитрий, ему понравилось больше.
– Важно, что предложение на три года?
– Важно всегда быть в диалоге. Если будет вариант с НХЛ, то «Авангард» препятствовать не будет. В любом случае мы найдем какие-то варианты.
– Почему не получилось договориться с «Динамо»?
– Мы не пришли к компромиссу по той квалификации, которая была сделана, и тем финансам, которые обсуждались. Если бы в «Динамо» были предложены те же условия, что «Авангардом», то мы бы согласились.
Мы ориентируемся на рынок и на те контракты, которые есть в клубе. Теперь у «Динамо» есть возможность повторить оффер-шит. В чем-то похожая ситуация у нас была в «Тракторе» с Сергеем Телегиным.
В челябинском клубе промониторили рынок и сделали игроку другое предложение, и мы пришли к компромиссу.
– Интересно, что во время сезона нынешний генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин, работая в «Динамо», отказался продавать Рашевского в Омск...
– Единоличное решение Сопин принять не мог, в «Динамо» есть совет клуба. Вообще, я не могу это комментировать, потому что это не в нашей компетенции.
Клубы обсуждали этот вопрос без нашего участия, но по факту в «Динамо» игрока не отдали, – сказал агент хоккеиста Александр Черных.