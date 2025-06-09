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Маршанд о новом контракте с «Флоридой»: «Да, я думал об этом. Но мы займемся этим позже. Сейчас все мысли только о финале Кубка Стэнли»

Брэд Маршанд сказал, что задумывался о новом контракте с «Флоридой».

«Да, я думал об этом. Но мы займемся этим в будущем. Финал Кубка Стэнли – это максимум 2 недели. Поэтому в такой момент ты живешь только настоящим. Сейчас все мысли только о финале, ни о чем другом думать невозможно. 

Нужно наслаждаться этим моментом. Такое бывает нечасто. Поэтому сейчас у меня в голове нет других мыслей», – сказал Маршанд.

37-летний форвард может стать неограниченно свободным агентом 1 июля. У него истекает срок действия 8-летнего контракта со средней зарплатой 6,13 миллиона долларов. 

Маршанд стал игроком «Пантерс» перед дедлайном в результате обмена из «Бостона». Сообщалось, что канадец, выступавший за «Брюинс» с 2009 года, не договорился с клубом об условиях нового соглашения. 

В текущем плей-офф на счету нападающего 17 (7+10) очков в 19 играх при полезности «+14». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
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