Кудашов о трансферах «Динамо»: «Нужен один нападающий и защитник. Мы хотим всех сохранить, игроки не провалили сезон, выступили хорошо, они будут востребованы»
Алексей Кудашов рассказал, какие позиции необходимо усилить «Динамо».
Напомним, в прошедшем сезоне бело-голубые дошли до полуфинала Кубка Гагарина, где уступили «Трактору» (1-4 в серии).
– Какие позиции вы хотели бы усилить?
– Нужен еще один нападающий.
– Крайний, центральный?
– Скажу дежурные слова: идеально будет центр, который может играть с краю, и крайний, который может играть в центре. И один защитник, наверное, и все.
– Все остальные защитники у вас остаются?
– Мы хотим всех защитников сохранить. Могу сказать, игроки не провалили сезон, а многие из них сыграли хорошо.
Команда вошла в четверку, сделала шаг вперед, взяла бронзовые медали, поэтому все востребованы. Предложения будут и, естественно, ребята захотят получить большую зарплату. Наша задача – их сохранить, – сказал главный тренер «Динамо».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа «Скользкий лед» во «Вконтакте»
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