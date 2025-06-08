Кудашов о будущем Гусева: «Он оценивает, как всегда, готовится к сезону. Надеюсь, продолжит играть в «Динамо»

Алексей Кудашов ответил на вопрос о будущем Никиты Гусева в «Динамо».

– В этом году закончится контракт у Никиты Гусева. Какая ситуация по следующему сезону?

– Никита, как всегда, оценивает, смотрит, готовится к следующему сезону. Надеюсь, что он продолжит играть у нас. Вопрос только в подписании контракта – и все.

– А подписание Сикьюры будет зависеть от подписания Гусева?

– Давайте дождемся пару дней. Объявят. По-моему, с Сикьюрой обговорили все, вопрос решен, – сказал главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов .