Кудашов о вылете «Динамо»: «Нельзя сказать, что «Трактор» обыграл нас в одну калитку. Мы уступили из-за детских ошибок, которых не должно быть в плей-офф»

Алексей Кудашов высказался о причинах поражения «Динамо» в полуфинале плей-офф.

В прошедшем сезоне бело-голубые проиграли «Трактору» (1-4) в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

– Наверное, «Трактор» больше хотел победить, имел опыт, знал, где можно, где нельзя сделать что-то дополнительное.

– Нельзя сказать, что «Трактор» обыграл нас в одну калитку. Мы проиграли из-за большого количества детских ошибок, которые нельзя создавать в плей-офф.

– Мы хотели понять, как можно последним защитникам делать передачу. Откуда такой страх у ребят?

– Это не страх, а наоборот, какая-то самоуверенность у ребят появилась. Где надо было сыграть намного проще, мы старались какую-то игру создать непонятно зачем. А когда уже поняли, что получили, начали исправлять, а поезд уже ушел.

Это микромоменты. Надо было дотерпеть, где нужно, показывать свою игру. Но здесь мы дрогнули немного, – сказал главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов .