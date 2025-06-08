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Кудашов о вылете «Динамо»: «Нельзя сказать, что «Трактор» обыграл нас в одну калитку. Мы уступили из-за детских ошибок, которых не должно быть в плей-офф»

Алексей Кудашов высказался о причинах поражения «Динамо» в полуфинале плей-офф.

В прошедшем сезоне бело-голубые проиграли «Трактору» (1-4) в полуфинальной серии Кубка Гагарина. 

– Наверное, «Трактор» больше хотел победить, имел опыт, знал, где можно, где нельзя сделать что-то дополнительное.

– Нельзя сказать, что «Трактор» обыграл нас в одну калитку. Мы проиграли из-за большого количества детских ошибок, которые нельзя создавать в плей-офф.

– Мы хотели понять, как можно последним защитникам делать передачу. Откуда такой страх у ребят? 

– Это не страх, а наоборот, какая-то самоуверенность у ребят появилась. Где надо было сыграть намного проще, мы старались какую-то игру создать непонятно зачем. А когда уже поняли, что получили, начали исправлять, а поезд уже ушел.

Это микромоменты. Надо было дотерпеть, где нужно, показывать свою игру. Но здесь мы дрогнули немного, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа «Скользкий лед» во «Вконтакте»
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