Кудашов о вылете «Динамо»: «Нельзя сказать, что «Трактор» обыграл нас в одну калитку. Мы уступили из-за детских ошибок, которых не должно быть в плей-офф»
В прошедшем сезоне бело-голубые проиграли «Трактору» (1-4) в полуфинальной серии Кубка Гагарина.
– Наверное, «Трактор» больше хотел победить, имел опыт, знал, где можно, где нельзя сделать что-то дополнительное.
– Нельзя сказать, что «Трактор» обыграл нас в одну калитку. Мы проиграли из-за большого количества детских ошибок, которые нельзя создавать в плей-офф.
– Мы хотели понять, как можно последним защитникам делать передачу. Откуда такой страх у ребят?
– Это не страх, а наоборот, какая-то самоуверенность у ребят появилась. Где надо было сыграть намного проще, мы старались какую-то игру создать непонятно зачем. А когда уже поняли, что получили, начали исправлять, а поезд уже ушел.
Это микромоменты. Надо было дотерпеть, где нужно, показывать свою игру. Но здесь мы дрогнули немного, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.