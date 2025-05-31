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Сурин о номинации на приз лучшему новичку сезона КХЛ: «Демидов круче на сегодняшний день, еще поборемся с Ваней. В сборной России вместе сыграем, надеюсь»

Егор Сурин высказался о номинации на приз лучшему новичку сезона КХЛ.

18-летний нападающий «Локомотива» стал обладателем Кубка Гагарина-2025. В голосовании за лучшего новичка сезона Сурин занял 2-е место, уступив Ивану Демидову. 

– Одним из итогов сезона для вас стала номинация на приз лучшему новичку. Выиграл в итоге Иван Демидов. Как отнеслись к тому, что вас опередили? 

– На сегодняшний день он лучше. Когда кто-то есть круче тебя, это хорошо, есть куда расти. Мы с ним друзья, переписываемся. В будущем еще поборемся с Ваней. А также, надеюсь, сыграем вместе в сборной России, – сказал форвард «Локомотива». 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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