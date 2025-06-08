Владимир Плющев: «Подготовка резерва – проблема нашего хоккея. Клубы, имея академии, восполняют потери игроками из АХЛ. Только «Локомотив» – исключение, может»
Владимир Плющев назвал подготовку резерва главной проблемой российского хоккея.
– Нужен ли вообще в современном хоккее какой-то переизбыток звезд, как в СКА? Может, правильнее выбрать путь условного «Локомотива», где есть одна сильная пятерка – и вокруг нее выстраивается каркас из рабочих лошадок.
– Самая большая проблема сейчас в нашем хоккее – это подготовка резерва. Все клубы, которые имеют свои академии, классную инфраструктуру, великолепные материальные условия, восполняют потери в составе игроками из заокеанской АХЛ.
Очень редко, когда приходит добрая поросль из школы, молодежки. Может быть, только Ярославль – исключение из правил, – сказал заслуженный тренер России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт Уик-энд»
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