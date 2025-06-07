Генменеджер «Амура»: «В России пропадает большое количество игроков. Ежегодно из МХЛ выпускается много хоккеистов. Но где им играть?»

Генменеджер «Амура» рассказал о проблеме с молодежью в российском хоккее.

– Не считаете, что ключевая разница между западными клубами и «Амуром» – уровень детской школы? На Западе они сильнее, плюс клубы привозят молодых игроков из других регионов. А ваша школа не позволит насытить команду КХЛ так, как это происходит в других командах.

– В корне не согласен, что школа «Амура » хуже. Я мониторил информацию за пять лет. С 12-летнего возраста из Хабаровска уехал 41 перспективный ребенок в разные регионы страны: Москва, Ярославль, Ханты-Мансийск, Омск. Другие школы видят перспективных игроков и предлагают хорошие условия для роста. В чем проблема Хабаровска? Я много лет работал в «Амуре». Пик, наверное, был при Викторе Андреевиче Лопатюке. Он создал интернат со спецклассами, никто из хоккеистов никуда не уезжал.

Сейчас все родители хотят, чтобы дети попали в КХЛ, НХЛ, становились чемпионами. Уровень чемпионата на Дальнем Востоке не такой высокий, как в Москве или в Уральском регионе. Детей переманивают в другие школы. А родители соглашаются, потому что видят перспективу.

Для подпитки клуба из школы нужна система интерната. У нас есть команды ЮХЛ и МХЛ, где хочется видеть больше своих ребят. Клуб должен быть заинтересован в своих воспитанниках: чтобы ребята получали стипендии, чтобы родители видели здесь будущее.

– Родители в первую очередь смотрят на результаты команды КХЛ. Может быть, «Амуру» нужно прежде всего показывать пример с точки зрения места в таблицы?

– В Хабаровске есть команда КХЛ. Это открывает большие перспективы. В России пропадает большое количество игроков. Ежегодно из МХЛ выпускается много хоккеистов. Но где им играть? В ВХЛ места заняты.

В КХЛ высочайшая конкуренция, туда попадают только звездочки. А расти молодым парням можно только через игры, – сказал Олег Филимонов.