Терещенко о «Динамо»: «Кудашов делает большую работу по завоеванию Кубка Гагарина. Он профессионал, знает, где команде нужно прибавить»

Алексей Терещенко высказался о работе Алексея Кудашова в «Динамо».

Московский клуб в прошедшем сезоне дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил «Трактору» 1-4 в серии.

– Что ждете от следующего сезона «Динамо» под руководством Кудашова? Можно говорить, что после этого сезона бело‑голубые близки к Кубку?

– Да, Кубок был близок. Но теперь будет новый сезон, поменяются игроки, уже сейчас ходят разные слухи. Будем смотреть, как проведут селекционную работу. Есть много факторов.

Но Алексей Николаевич профессионал, он четко знает, что хочет видеть от команды, где стоит прибавить, в каком месте идут изменения.

Так что со стороны Кудашова идет большая работа по завоеванию Кубка Гагарина. Любой тренер, как и игрок всегда хочет выиграть, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .