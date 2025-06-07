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  • Плющев о России на ОИ-2026: «Надо бороться до конца, если есть возможность. Хотя шансов мало, ведь состав групп уже сформирован. Не думаю, что будут что-то отменять»
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Плющев о России на ОИ-2026: «Надо бороться до конца, если есть возможность. Хотя шансов мало, ведь состав групп уже сформирован. Не думаю, что будут что-то отменять»

Владимир Плющев высказался о ситуации с допуском России к Олимпиаде.

Ранее стало известно, что ИИХФ сформировала группы на хоккейный турнир ОИ-2026 без сборной России. Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал недопуск команды.

При этом президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что сохраняет надежду на участие сборной в турнире: «Надежда умирает последней. Еще все может перевернуться. До Олимпиады целый год, поживем – увидим».

«Если есть возможность, надо бороться до конца, а не отказываться от чего-то. Я в меньшей степени владею информацией, чем господин Третьяк, но если на уровне международных отношений есть шансы, то надо пробовать.

Хотя этих шансов объективно очень мало, ведь состав групп уже сформирован. Не думаю, что будут что-то отменять. Возможно, к чемпионату мира следующего года что-то изменится – и появятся варианты там выступить», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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