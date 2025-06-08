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  • Александр Кожевников: «Читал интервью Сурина, смеялся. Парень совсем потерял берега: в каждом интервью – «мы с Радуловым», «я такой же, как Радулов». Он улетел в космос»
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Александр Кожевников: «Читал интервью Сурина, смеялся. Парень совсем потерял берега: в каждом интервью – «мы с Радуловым», «я такой же, как Радулов». Он улетел в космос»

Александр Кожевников критично высказался о Егоре Сурине из «Локомотива».

– С большим интересом читал в эти дни и многочисленные интервью новичка «Локомотива» Сурина. Смеялся.

– Почему?

– Парень совсем потерял берега. В каждом интервью – «мы с Радуловым», «я – такой же, как Радулов» и прочие «откровения».

Послушайте, кто-то должен объяснить молодому таланту, что он улетел в космос. Нужно быть скромнее – несколько хороших матчей не делают тебя звездой, тем более в таком нежном возрасте.

– Но он едва не стал лучшим новичком сезона по версии КХЛ…

– Да, за счет энергии Радулова и свежего дыхания, которое вдохнул тренер по нападающим Курьянов, Сурин расцвел и выдал с десяток матчей. Но никакого сравнения с Демидовым пока быть не может. Не знаю, кто в жюри КХЛ голосовал за Сурина, едва не догнавшего Демидова, но пока это форварды с разных планет, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Опубликовано: Sports
Источник: Russia-hockey.ru
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