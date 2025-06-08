Кожевников о Ротенберге: «Не беспокойтесь за него. Молодой человек живет хоккеем, накопил серьезный опыт. Он запустил в СКА и «России 25» хоккейное шоу»

Александр Кожевников призвал не беспокоиться за Романа Ротенберга.

Ранее новый совет директоров СКА отправил Ротенберга в отставку с поста главного тренера.

43-летний специалист руководил клубом с января 2022 года. При нем клуб ни разу не смог дойти до финала Кубка Гагарина.

– Много разговоров вокруг теперь уже бывшего тренера СКА.

– Что касается Романа Ротенберга , то за него – как и за Ларионова – не беспокойтесь. Молодой человек живет хоккеем 24 на 7, накопил серьезный опыт.

Он запустил в СКА и сборной «России 25» это хоккейное шоу – с парадом аншлагов и с журналистами, которые поддавались на все его провокации.

Вот увидите, скоро эти журналисты заскучают – и сами попросят вернуться, – сказал двукратный олимпийский чемпион.