Кожевников о Ротенберге: «Не беспокойтесь за него. Молодой человек живет хоккеем, накопил серьезный опыт. Он запустил в СКА и «России 25» хоккейное шоу»
Александр Кожевников призвал не беспокоиться за Романа Ротенберга.
Ранее новый совет директоров СКА отправил Ротенберга в отставку с поста главного тренера.
43-летний специалист руководил клубом с января 2022 года. При нем клуб ни разу не смог дойти до финала Кубка Гагарина.
– Много разговоров вокруг теперь уже бывшего тренера СКА.
– Что касается Романа Ротенберга, то за него – как и за Ларионова – не беспокойтесь. Молодой человек живет хоккеем 24 на 7, накопил серьезный опыт.
Он запустил в СКА и сборной «России 25» это хоккейное шоу – с парадом аншлагов и с журналистами, которые поддавались на все его провокации.
Вот увидите, скоро эти журналисты заскучают – и сами попросят вернуться, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости