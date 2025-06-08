Кожевников о возможном сокращении бюджета СКА: «Тот же спонсор у «Авангарда» – и там дали фантастические деньги середняку Рашевскому. Из одного кармана перекладывают в другой»

Александр Кожевников высказался о возможном сокращении бюджета СКА.

Ранее появилась информация, что бюджет клуба сократят вдвое в сезоне-2025/26, он может составить около 5,9 млрд рублей.

Утверждается, что руководителей «Газпрома» больше не устраивают огромные расходы на спортивные клубы.

– Самое главное, чтобы Санкт-Петербург не стал очередной серой командой, которых в КХЛ , к сожалению, много.

– Такое возможно?

– Есть беспокойство. Я смотрю за трансферным рынком, СКА на нем впервые за много лет не видно.

А ведь трансферы команде нужны. Не раз говорил, что Санкт-Петербург сделал рискованную ставку на молодых вратарей, может, выигрывая в будущем, но проигрывая в настоящем. И вот узнаем, что вратаря Фукале , которого пресса весной отправила в СКА , Питер уже упустил. Как и некоторых других легионеров.

В былые годы не припомню такого, чтобы у СКА кого-то из-под носа уводили. Тревожный сигнал.

– Говорят, это происходит из-за сокращения бюджета – у спонсора проблемы...

– Странные разговоры. Тот же спонсор у «Авангарда » – и там за год поменяли уже два состава, плюс буквально вчера дали какие-то фантастические деньги середняку Рашевскому из «Динамо ». Получается, из одного кармана перекладывают в другой, – сказал двукратный олимпийский чемпион.