Исаев о звании лучшего вратаря сезона КХЛ: «Важнее было выиграть трофей с «Локомотивом»
Даниил Исаев высказался о звании лучшего вратаря сезона КХЛ.
– Каково второй сезон подряд быть признанным лучшим вратарем КХЛ?
– Очень приятно такое признание. Спасибо всем, кто голосовал за меня при том, что на звание лучшего вратаря сезона было еще два хороших кандидата, – Владислав Подъяпольский и Никита Серебряков. Но все-таки для меня главное – не индивидуальные призы, а командные.
То, что «Локомотиву» удалось выиграть Кубок Гагарина, – это радует больше всего. Индивидуальная награда – это уже так, дополнительный приятный бонус. Важнее было выиграть с командой трофей, – сказал вратарь.
Опубликовано: Sports
Источник: «Известия»
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