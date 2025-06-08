Исаев о звании лучшего вратаря сезона КХЛ: «Важнее было выиграть трофей с «Локомотивом»

Даниил Исаев высказался о звании лучшего вратаря сезона КХЛ.

– Каково второй сезон подряд быть признанным лучшим вратарем КХЛ?

– Очень приятно такое признание. Спасибо всем, кто голосовал за меня при том, что на звание лучшего вратаря сезона было еще два хороших кандидата, – Владислав Подъяпольский и Никита Серебряков. Но все-таки для меня главное – не индивидуальные призы, а командные.

То, что «Локомотиву » удалось выиграть Кубок Гагарина , – это радует больше всего. Индивидуальная награда – это уже так, дополнительный приятный бонус. Важнее было выиграть с командой трофей, – сказал вратарь.